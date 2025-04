Das war es mit den freien Tagen: So wird das Wetter in Bayern zum Start in die kurze Arbeitswoche

München - Das lange Osterwochenende befindet sich in seinen letzten Zügen, das Wetter in München und dem Rest von Bayern könnte zum Ausklang sicherlich besser sein. Doch wie sieht es am Dienstag und an den Tagen danach aus?

Das Wetter in München und dem Rest von Bayern könnte derzeit gerne etwas freundlicher ausfallen. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bestimmt überwiegend eine starke Quellbewölkung das Bild.

Immerhin: In den meisten Regionen Bayerns soll es trocken bleiben. An den Alpen muss der Prognose zufolge mit einigen Tröpfchen gerechnet werden, in Franken sowie der Oberpfalz mit kurzen Schauern.

Die Temperaturen pendeln sich zum Start in die kurze Arbeitswoche bei 14 bis 19 Grad ein. Es weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest.



Der Mittwoch präsentiert sich anschließend trotz einer starken Bewölkung bis zum Mittag noch recht freundlich. Von Westen her ziehen demnach teils am Nachmittag, teils in den Abendstunden Schauer und sogar einzelne Gewitter im Freistaat auf.

Die Tageshöchstwerte steigen trotzdem leicht an. Laut den Meteorologen werden bei einem lediglich schwachen Wind, der aus unterschiedlichen Richtungen weht, im Allgäu 17 Grad erreicht. Im Regensburger Raum sind sogar maximal 22 Grad möglich.