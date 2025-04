Das Wetter diese Woche in Sachsen: Macht der April wirklich, was er will?

Leipzig - Der April macht, was er will? Nicht ganz. Zwar ist es noch etwas kühl in Sachsen , doch trotzdem zeigt sich das Wetter in der neuen Woche von seiner schöneren Seite. Die Temperaturen steigen mit jedem Tag etwas weiter.

In der Osthälfte hingegen ist es stark bewölkt, aber immerhin bleibt es weitgehend trocken. Das Quecksilber klettert auf 8 bis 12 Grad, in den höheren Lagen ist man bei 1 bis 7 Grad mit Mütze und Schal gut beraten.

Ein bisschen Sonne, ein paar Wolken, kein Regen - bestes Wetter für einen Spaziergang. © Jonas Walzberg/dpa

Viele Wolken werden sich auch am Dienstagvormittag am Himmel zeigen, doch ab dem Nachmittag verziehen sie sich so langsam und man kann auch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen. Bei 10 bis 12 Grad wird es relativ mild, in den Hochlagen mit 5 bis 10 Grad ein wenig kühler.

Nach einer nochmal teils frostigen Nacht wechselt sich Klärchen am Mittwoch mit den Wolken ab. Die Höchstwerte erreichen jetzt schon wieder bis zu 15 Grad, im Gebirge bis 12 Grad.

Am Donnerstag wird das Wetter ähnlich wie am Vortag: einige Wolken, ein wenig Sonne, kein Regen. Das Thermometer zeigt wieder maximal 15 Grad an und auch nachts halten sich die Temperaturen wieder bei knapp über 0 Grad.

Ab Freitag sind dann so langsam wieder Frühlingsgefühle angesagt. Den Prognosen zufolge knackt Sachsen am Wochenende sehr wahrscheinlich wieder die 20-Grad-Marke - darauf können wir uns also jetzt die ganze Woche freuen.