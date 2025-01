Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen wird kalt: Glätte-Gefahr!

Frankfurt am Main - Kalte Luft aus den Polar-Regionen ist nach Hessen geflossen und gerät an diesem Wochenende unter Hochdruck-Einfluss: Das Resultat sind Winter-Tage mit Tiefsttemperaturen von bis zu -9 Grad!

Wolkig, aber niederschlagsfrei und winterlich kalt: So soll das Wochenende in Frankfurt und Hessen werden. © Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Samstag beginnt zwar mit starker Bewölkung, doch nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es "überwiegend niederschlagsfrei" bleiben. Nur vereinzelt rechnen die Offenbacher Meteorologen mit "etwas Schneegriesel".

Die Temperaturen sollen im Flachland nicht mehr als 1 bis 2 Grad in der Spitze erreichen. Im hessischen Bergland wird sogar "leichter Dauerfrost um -3 Grad" erwartet. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen wehen.

Dieser Wettertrend hält auch am Sonntag in Frankfurt und Hessen an: Teils starke Bewölkung, aber "weitgehend niederschlagsfrei" und Höchsttemperaturen zwischen 0 und 3 Grad, lautet die Prognose. In höheren Lagen wird erneut leichter Dauerfrost für möglich gehalten.

Am Montag soll es dann noch kälter werden: Die DWD-Experten erwarten "Höchstwerte zwischen -2 und 1 Grad, örtlich Dauerfrost um -1 Grad". Auch für diesen Tag werden keine Niederschläge vorhergesagt.