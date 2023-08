Dauerregen! So nass startet Sachsen in die neue Woche

Sommer ade? In Sachsen wird es nass und kühl. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Wer das Haus verlässt, sollte mit Gummistiefeln, Schirm und Kapuze ausgestattet sein - denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird Dauerregen erwartet.

So müsse von Montagnachmittag bis Dienstagabend zwischen Oberlausitz und Erzgebirge gebietsweise mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden gerechnet werden.

Zunächst starte der erste Tag der neuen Woche mit vielen Wolken am Himmel, später breite sich von Südosten Regen aus. Lediglich im Leipziger Land könne es trocken bleiben. Dazu wird es bei vorhergesagten Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad recht kühl.

Vorsicht in der Nacht zu Dienstag vor allem Ostsachsen: Dort ist laut Meteorologen örtlich Starkregen mit bis zu 30 Litern Pro Quadratmeter in sechs Stunden möglich. Das Quecksilber sinke auf 13 bis 7 Grad - die warme Decke darf also zurück ins Bett.

Auch am Dienstag und Mittwoch tropfe es bei maximal 14 bis 17 Grad und 17 bis 20 Grad immer mal wieder vom Himmel.

Die Verschnaufpause gibt es dann am Donnerstag - laut Wetterexperten bleibe es überwiegend trocken und werde mit Höchstwerten zwischen 18 und 21 auch wieder etwas wärmer.