Dauerregen, Unwetter und Hochwasser-Drama auch nach Weihnachten?

Am Dienstag gibt es gebietsweise noch einmal starke, stellenweise auch stürmische Böen. Bis zum Nachmittag bleibt es vielfach stark bewölkt, gelegentlich lässt sich sogar die Sonne in einigen Gebieten blicken, darunter im Alpenvorland und Berlin .

Besonders schlimm ist die Lage in der überfluteten Ortschaft Windehausen. Der Ort im Kreis Nordhausen wurde komplett evakuiert. Die Hochwasserlage bleibt in Nordthüringen weiter angespannt. © Stefan Rampfel/dpa

In der Nacht zu Mittwoch nehmen die Wolken zu. Wer im äußersten Norden wohnt, muss am Morgen mit Regen rechnen. Dieser breitet sich im Laufe des Tages in den Nordwesten aus, während im Süden und Osten gelegentlich die Sonne hervorlugt und für zweistellige Temperaturen sorgt. So sind am Oberrhein zwölf Grad möglich.

Unterdessen kühlen in den höheren Berglagen und an den Alpen die Temperaturen auf sechs bis null Grad ab, leichter Luftfrost ist möglich.

Ohne leichte Niederschläge kommt auch der Donnerstag zunächst nicht aus. Sie ziehen von der Mitte Deutschlands in den Süden.

Im Südosten und Richtung Norden lockert die Wolkendecke zwischendurch auch mal auf, allerdings pladdert es dann am Nachmittag erneut.

Die Temperaturen steigen auf sieben bis 13 Grad. Im Norden stürmt es wieder, während über einzelne Berggipfel orkanartige Böen fegen können.