Der Sommer gibt wieder Vollgas: Berlin und Brandenburg schwitzen bei bis zu 32 Grad

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Der Sommer zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite: Sonnenschein und bis zu 32 Grad sorgen für echtes Badewetter in der Hauptstadtregion.

Von Laura Voigt

Berlin - Der Sommer zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite: Sonnenschein, bis zu 32 Grad und kaum Regen sorgen für echtes Badewetter in der Hauptstadtregion.

Ab Dienstag erwarten Berlin und Brandenburg ganz viel Sonnenschein. (Symbolbild)
Ab Dienstag erwarten Berlin und Brandenburg ganz viel Sonnenschein. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Nach einem teils noch wolkigen Montagmorgen setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Regen bleibt die Ausnahme – lediglich im Norden Brandenburgs sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich.

Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 25 und 30 Grad.

Ab Dienstag übernimmt dann endgültig die Sonne das Kommando: Bei trockenem Wetter werden 27 bis 30 Grad erwartet, am Mittwoch sind sogar hochsommerliche 32 Grad drin.

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Doch die anhaltende Hitze hat auch ihre Schattenseite. Wegen der Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg hoch.

In den meisten Landkreisen gilt derzeit eine hohe oder sogar sehr hohe Gefahrenstufe. Der DWD warnt, dass die trockene Vegetation und die niedrige Luftfeuchtigkeit die Entstehung von Wald- und Flächenbränden deutlich begünstigen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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