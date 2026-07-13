Der Sommer gibt wieder Vollgas: Berlin und Brandenburg schwitzen bei bis zu 32 Grad

Berlin - Der Sommer zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen von seiner schönsten Seite: Sonnenschein, bis zu 32 Grad und kaum Regen sorgen für echtes Badewetter in der Hauptstadtregion.

Ab Dienstag erwarten Berlin und Brandenburg ganz viel Sonnenschein. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach einem teils noch wolkigen Montagmorgen setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Regen bleibt die Ausnahme – lediglich im Norden Brandenburgs sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich.

Die Temperaturen liegen zwischen angenehmen 25 und 30 Grad.

Ab Dienstag übernimmt dann endgültig die Sonne das Kommando: Bei trockenem Wetter werden 27 bis 30 Grad erwartet, am Mittwoch sind sogar hochsommerliche 32 Grad drin.

Doch die anhaltende Hitze hat auch ihre Schattenseite. Wegen der Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg hoch.