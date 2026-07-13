Bis zu 35 Grad erwartet: NRW startet heiß in die neue Woche

Essen - Zu Beginn der neuen Woche müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen erneut auf Temperaturen von mehr als 30 Grad einstellen.

Der Sommer legt in NRW noch einmal nach: Die Temperaturen klettern erneut über die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Am Montag werde es heiter bis sonnig, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab dem späten Nachmittag könnte es vereinzelt Gewitter geben - am ehesten davon betroffen sei das Bergland. Das Thermometer zeige indes Höchstwerte von 29 bis 33 Grad an. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Dienstag sei es in Nordrhein-Westfalen heiter und oft sonnig. Es bleibe meistens trocken; einzelne Schauer oder auch Gewitter seien allerdings nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen nach den Angaben des DWD auf maximal 29 bis 35 Grad an. Der Wind sei mäßig.

Am Mittwoch sei es meistens sonnig, so die Vorhersage. Regen gebe es kaum; nur im Südwesten Nordrhein-Westfalens seien Schauer und Gewitter gering wahrscheinlich, teilte der DWD mit.

Das Thermometer zeige unterdessen Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad an. Dazu wehe ein mäßiger Wind.