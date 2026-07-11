Sommer kehrt mit voller Wucht zurück! In Köln und NRW wird es jetzt richtig heiß

Köln - In Köln und ganz NRW steigen die Temperaturen am Wochenende auf über 30 Grad.

Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad dürfte es viele Menschen zur Abkühlung ins Freibad ziehen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Wer draußen unterwegs ist, kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf jede Menge Sonnenschein freuen.

Lediglich am Samstagmorgen ziehen im Nordwesten noch ein paar Wolken durch, ansonsten bleibt es den ganzen Tag freundlich und trocken. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 33 Grad.

In der Nacht bleibt der Himmel meist klar oder nur leicht bewölkt. Regen ist weiterhin kein Thema. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 17 Grad.

Am Sonntag setzt sich das Sommerwetter fort. Es wird erneut sonnig und trocken, dazu steigen die Werte auf 30 bis 34 Grad. Wer eine Abkühlung sucht, sollte sie lieber am See oder im Freibad suchen.