Der Winter kommt in Fahrt: Glatteis-Alarm in Baden-Württemberg ausgerufen!

Am Morgen ziehen nach derzeitigen Prognosen Wolken auf, die vor allem zu gefrierendem Regen führen können: "Vormittags könnte ganz Baden-Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein", sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert am heutigen Montag auf Anfrage.

Am Montag rechnete der DWD mit Glatteis-Gefahr für den Mittwoch vor allem für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. Da sich die warme Luft mit dem Regen dann in Richtung Norden bewegt, könne das Glatteis in den Regionen Karlsruhe und Stuttgart noch bis in die frühe Nacht zum Donnerstag ein Thema sein.