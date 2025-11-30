Der Winter macht die Biege: Experte verrät, was uns bis Mitte Dezember erwartet

Deutschland - Vor rund einer Woche wurde Deutschland von einem Wintereinbruch heimgesucht. Vielerorts sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, Schneeflocken fielen vom Himmel. Mit dem Frost kam die Glätte. Doch am 1. Adventswochenende präsentiert sich das Wetter gegensätzlich, nämlich recht mild. An Ski- und Rodelsport ist momentan nur im Gebirge zu denken. Geht es nach Meteorologe Kai Zorn bleibt das auch erstmal so.

Im Hochgebirge ist der Winter längst da. Dort herrschen ideale Ski-Bedingungen, nicht so im Flachland, wo es die nächsten Tage mild bleibt. (Archivfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

Die momentane Wetterlage bezeichnet der Fachmann in einem YouTube-Video auf seinem Kanal als "Larifari, nichts Halbes und nichts Ganzes".

Übersetzt bedeutet das, dass bis Mitte Dezember der Winter im Flachland die Biege macht, wir mit milden Temperaturen für diese Jahreszeit vorliebnehmen müssen.

Um eine solche Wärme-Vorausschau geben zu können, hat der Experte Modelle unter die Lupe genommen, die "die gemittelte Wetterlage" am 15. Dezember beschreiben.

Dann befindet sich die Bundesrepublik voraussichtlich zwischen einem Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik und einem Hochdruckgebiet über dem Kontinent, vorwiegend auf osteuropäischem Territorium.

Der Hochdruck ist dabei so stark, dass die Tiefs nichts hinüberziehen können.