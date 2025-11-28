Nach erstem Schneefall: So mild wird es am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Nach einigen eisigen Tagen wird das Wochenende in Sachsen wieder ein bisschen milder.

Das Wochenende in Sachsen wird stellenweise regnerisch, aber mild. © Thomas Warnack/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Freitag überwiegend trocken, zwischendurch muss man aber immer wieder mit Sprühregen rechnen.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht ziehen dann dichte Wolken auf, die den ein oder anderen Regenschauer und damit auch Glätte auf den Straßen in den Freistaat bringen.

Nach einem kalten und regnerischen Morgen soll der Niederschlag gegen Mittag stoppen, wobei man aufgrund der dichten Wolkendecke trotzdem weiterhin vergeblich auf Sonnenstrahlen warten muss. Dafür steigen die Höchstwerte auf bis zu 9 Grad an.

Am Sonntag geht es ebenso wolkig und zunächst trocken weiter, gegen Abend könnte es dann stellenweise wieder nass werden. Auch hier ist aber mit relativ milden Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad zu rechnen.