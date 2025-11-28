Tiefdruck-Wetter in Frankfurt und Hessen: So wird das Wochenende

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet vor Norwegen beeinflusst das Wetter in Frankfurt und Hessen : Die Menschen in dem Bundesland müssen sich daher auf eher triste Tage und auch etwas Regen einstellen.

Eher milde Temperaturen bestimmen das Wochenende in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) erwartet für den Sonntag 8 bis 9 Grad in der Spitze, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 7 bis 9 Grad. © Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

"Bedeckt, zeitweise Regen", so lautet die Kurzform der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Freitag in Hessen.

Neben einer teils starken Bewölkung und einigen Niederschlägen erwarten die Meteorologen eher milde Temperaturen für Ende November: Die Höchstwerte sollen bei 4 bis 7 Grad liegen. Dazu soll ein mäßiger Wind aus südlichen Richtungen wehen.

Dieser Wetter-Trend bestimmt auch das Wochenende in Darmstadt, Frankfurt und Kassel.

Am Samstag rechnen die DWD-Experten mit Höchsttemperaturen von 6 bis 10 Grad. Am Sonntag sollen die Spitzenwerte zwischen 7 und 9 Grad liegen.

An beiden Tagen soll starke Bewölkung vorherrschen. Während der Samstag jedoch "überwiegend niederschlagsfrei" verlaufe, sei am Sonntag "vereinzelt etwas Regen" möglich, heißt es weiter.