Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze in Bayern

München - Es bleibt heiß in Bayern : Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze für Teile der Oberpfalz und Niederbayerns ausgesprochen.

Ideales Badewetter: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Dienstag bis zu 35 Grad in Bayern. © Daniel Karmann/dpa

So soll es etwa in den Städten Regensburg und Deggendorf, aber auch in den Regionen um Landshut und Passau zu einer extremen Wärmebelastung kommen, wie ein Sprecher mitteilte.

Bis auf den äußersten Norden des Freistaats um Coburg und Hof warnt der DWD auch für den Rest des Freistaats vor Hitze.

Die Hitze könne zu einer Vielzahl an gesundheitlichen Problemen führen. Menschen sollten die Hitze nach Möglichkeit meiden, ausreichend Wasser trinken und Innenräume kühl halten.

Der DWD erwartet für Dienstag Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind um Nordwest.

Am Nachmittag und Abend sowie in der Nacht zu Mittwoch kann es laut DWD vor allem im Süden Bayerns vereinzelt Gewitter geben. Dabei sei punktuell auch Starkregen mit Mengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich. Dazu könnten Hagel und Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern kommen.