Deutscher Wetterdienst warnt: Weiter glatte Straßen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Auf den Straßen in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es in den nächsten Tagen weiterhin glatt werden.

Frostiges Winterwetter mit vielen Wolken prägt die zweite Wochenhälfte in Sachsen. Dabei kann es glatt werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für alle drei Bundesländer vor allem am Morgen sowie in der Nacht vor Glatteisgefahr durch überfrierenden Regen beziehungsweise Schneefall.

In Sachsen ist am heutigen Mittwoch das Risiko für Glatteis noch gering. Bei maximal vier Grad regnet es ab dem Nachmittag, in den höheren Lagen kann auch Schnee fallen.

Erst in der Nacht zu Donnerstag können die Straßen durch überfrierenden Regen wieder rutschig werden.

Im Bergland ist bei einem Temperaturrückgang auf bis zu minus zwei Grad mit etwa drei Zentimeter Neuschnee zu rechnen, wie der DWD sagte.