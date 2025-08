Neue Woche fällt ins Wasser: Doch dann der Lichtblick beim Sachsen-Wetter

Leipzig - Der Blick aus dem Fenster ist schon fast deprimierend. Dunkle Wolken wechseln sich aktuell in Sachsen mit Regen ab. Vom Sommer scheint jede Spur zu fehlen. Doch zur Mitte der Woche gibt es einen Lichtblick. Kommt der Sommer endlich wieder zurück nach Deutschland?

Alles in Kürze

Immerhin bringen nicht nur die Tage, sondern auch die folgenden Nächte eine Abkühlung. In der Regel bewegen sich die Temperaturen um die 10 Grad.

Dienstag fällt dann komplett ins Wasser. Stellt Euch auf kräftigen und zum Teil langanhaltenden Regen ein, der sich erst in Richtung Abend wieder verabschiedet. Der teils frische Wind sorgt dafür, dass die Temperaturen nicht über 24 (Bergland 20) Grad steigen.

Bereits am Abend verdichten sich die Wolken wieder und bleiben Euch auch die gesamte Nacht bei minimal 12 Grad erhalten.

Bei maximal 23 Grad wird die Wochenmitte zwar nicht sonderlich wärmer, dafür aber deutlich freundlicher. Wer schon vergessen hat, wie sie aussieht, bekommt spätestens am Mittwoch die Sonne mal wieder zu Gesicht - ein lang ersehntes Wiedersehen, was sich auch bis in den Donnerstag hinein hält.

Dieser wird sich als der bisher beste Tag der Woche entpuppen und bei bis zu 27 Grad ordentlich Sonne durchlassen.