Donner, Schauer, Wiederholung: NRW bleibt im Regen gefangen

Besonders am Donnerstag ist der Regenschirm in der Tasche Pflicht.

Von Freitag bis Sonntag sind an allen drei Tagen Gewitter und starker Wind angesagt.

Dazu soll es in Richtung neue Woche ein gutes Stück abkühlen: Während die Temperaturen laut DWD am Freitag und am Samstag maximal 18 bis 21 Grad erreichen, liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag zwischen 15 und 18 Grad.

In der Nacht zum Montag klingen die Schauer zwar leicht ab, jedoch wird's hier dann richtig kalt: Das Thermometer klettert höchstens auf 9 bis 7 Grad, im Bergland auf bis zu 5 Grad.