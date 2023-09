Donnerstag Sonne, ab Freitag Regen und Wolken: Thermometer fällt in Bayern unter 20 Grad

Bayern - Es wird feuchter und kühler in Bayern. Am heutigen Donnerstag haben die Menschen im Freistaat noch die Chance, ordentlich Sonne zu tanken.

Am Donnerstag noch sonniger, wird es in Bayern ab Freitag kühler und regnerischer. © Stefan Puchner/dpa

Vor allem in der Osthälfte Bayerns lohnt es sich, die Wäsche zum Trocknen nach draußen zu stellen. Im restlichen Bereich verbreiten sich zunehmend Wolken.

Auch wenn es hier bereits einzelne Schauer geben kann, zeigt das Thermometer zwischen 22 und 27 Grad.

"In der Nacht zum Freitag von Westen her verbreitet Regen, anfangs auch in Verbindung mit Gewittern", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Folgetag kündigt sich dann langsam herbstliches Wetter an: "Am Freitag verbreitet Regen leichter bis mäßiger Intensität. In Franken im Tagesverlauf immer öfter trocken und am Nachmittag auch Auflockerungen." Das Quecksilber scheitert bei Ständen zwischen 14 und 19 Grad an der 20er-Marke.

Zum kalendarischen Herbstbeginn wird es zunehmend frischer und feuchter: "Am Samstag im Süden Bayerns stark bewölkt oder bedeckt und vor allem in Alpennähe häufig Regen", teilte der DWD mit. "Schneefallgrenze um 2200 Meter. Sonst einige Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter."