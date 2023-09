Dürre in Deutschland: Niedersachsen hat genug! Darum muss der Osten noch kämpfen

Feldarbeit auf einem trockenen Ackerboden im Landkreis Oder-Spree in Ostbrandenburg. Neben den Teilen Niedersachsens liegt der derzeitige Dürreschwerpunkt in Deutschland vor allem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen. © Patrick Pleul/dpa

Die Dürresituation in Niedersachsen hat sich durch das feuchte Winterhalbjahr und den teils sehr nassen Sommer deutlich verbessert. Im Oberboden herrscht im ganzen Bundesland keine Dürre mehr, in tieferen Bodenschichten nur noch in einzelnen Regionen um Hannover sowie weiter östlich bei Wolfsburg, wie aus Daten des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig hervorgeht.

"Die Böden sind bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern deutschlandweit gut durchfeuchtet - in manchen Regionen sogar nasser als üblich", sagte der Leiter des UFZ-Dürremonitors Andreas Marx.

Neben den Teilen Niedersachsens liegt der derzeitige Dürreschwerpunkt unterhalb der 60 Zentimeter bis in zwei Meter Bodentiefe vor allem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

"Im Westen sieht die Situation besser aus, weil dort ein Atlantisches Klima herrscht, im Osten aber ein ungünstigeres Kontinentalklima", sagte Marx.