Durchatmen in Berlin und Brandenburg: So wird das Wetter

Berlin - Nach den heißen Tagen wird es in Berlin und Brandenburg spürbar angenehmer. Zum Ende der Woche sorgt kühlere Luft für einen deutlichen Temperaturrückgang, Regen bleibt die Ausnahme.

Am Donnerstag wird es in der Hauptstadtregion noch einmal sommerlich warm. © Soeren Stache/dpa

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechselnd bewölkt. Im Gegensatz zu den Vortagen sind Schauer nur noch vereinzelt möglich, vielerorts bleibt es trocken.

Mit Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad bleibt es zwar sommerlich warm, die große Hitze lässt jedoch nach. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise böiger Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Freitag ziehen weiterhin Wolken über die Region, vereinzelt sind noch Schauer möglich. Die Temperaturen gehen auf 16 bis 13 Grad zurück.

Der Freitag präsentiert sich überwiegend freundlich. Neben dichterer Quellbewölkung gibt es immer wieder sonnige Abschnitte, nennenswerter Regen wird nicht erwartet.

Die Temperaturen erreichen von Nord nach Süd 22 bis 25 Grad, in Berlin werden rund 24 Grad erwartet. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.