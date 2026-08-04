Sucht Euch Abkühlung! Hitzewarnung für Sachsen, doch es drohen Unwetter
Leipzig - Es wird schweißtreibend in Sachsen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag für den ganzen Freistaat vor einer extremen Wärmebelastung.
Bereits in der Nacht sind die Temperaturen verbreitet kaum auf 20 Grad gesunken, sie brachte dementsprechend nicht wirklich Abkühlung.
Im Laufe des Tages klettert das Quecksilber dann aber auf bis zu 36 Grad! Selbst in den Bergen erreichen die Höchstwerte bis zu 34 Grad.
Und das, obwohl schon am Morgen lokal mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden muss. Bedeutet also auch, dass es erst recht schwül werden kann.
Städte und Landkreise warnen, die Hitze möglichst zu meiden, stattdessen möglichst Abkühlung zu suchen und natürlich viel zu trinken.
Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken zunächst ab. Am Nachmittag drohen örtlich dann aber Unwetter mit Starkregen, Sturmböen, Hagel und heftigen Gewittern, heißt es vonseiten des DWD.
Schauer und Gewitter können sich bis in die Nacht hinein ziehen. Dann fallen die Temperaturen auf 18 bis 21 Grad.
Auch Mittwoch wird heiß in Sachsen
Ähnlich schweißtreibend wird es voraussichtlich auch noch am Mittwoch. Den Wetterexperten zufolge ziehen die Niederschläge am Vormittag nach Osten ab, eine Zeit lang lässt sich dann auch die Sonne wieder blicken.
Doch schon am Nachmittag können Quellwolken erneut Schauer und Gewitter mitbringen. Das Thermometer zeigt bis zu 35 Grad an. Erst am Donnerstag soll es wieder etwas erträglicher werden.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Jan Woitas/dpa