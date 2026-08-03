Extreme Hitze, schwere Gewitter und Unwetter drohen in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - "Extreme Hitze" heißt es wörtlich in der Warnung, die über die App "Hessenwarn" verschickt wurde: Zudem drohen ab dem Montagnachmittag teils schwere Gewitter in Frankfurt und Hessen : "Vereinzelt Unwetter nicht ausgeschlossen", lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Starke Hitze in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Montag bis zu 36 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 37 Grad. © Montage: 123RF/ewastudio, Screenshot/Wetteronline.de

Die Menschen müssen sich am Montag auf Höchsttemperaturen zwischen 32 und 37 Grad einstellen, wie die Meteorologen prognostizieren.

Dazu soll die Wetterlage zunächst "meist heiter und oft noch niederschlagsfrei" bleiben. Ab dem Nachmittag ziehen von Südwesten her aber voraussichtlich dichte Quellwolken herauf, wodurch eine "ansteigende Gewittergefahr" entstehe.

"Dabei sind Starkregen, Hagel und Sturmböen, vereinzelt Unwetter nicht ausgeschlossen", ergänzte ein DWD-Sprecher. Konkret drohen demnach Niederschlagsmengen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern die Stunde. Bei einem Unwetter könnten es auch bis zu 30 Liter pro Quadratmeter und bis zu 95 Kilometer die Stunde werden.

Die Nacht zu Dienstag soll dann wieder trocken bleiben, es droht aber "gebietsweise eine tropische Nacht mit Tiefstwerten von 22 bis 18 Grad".