Extreme Hitze, schwere Gewitter und Unwetter drohen in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - "Extreme Hitze" heißt es wörtlich in der Warnung, die über die App "Hessenwarn" verschickt wurde: Zudem drohen ab dem Montagnachmittag teils schwere Gewitter in Frankfurt und Hessen: "Vereinzelt Unwetter nicht ausgeschlossen", lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Die Menschen müssen sich am Montag auf Höchsttemperaturen zwischen 32 und 37 Grad einstellen, wie die Meteorologen prognostizieren.
Dazu soll die Wetterlage zunächst "meist heiter und oft noch niederschlagsfrei" bleiben. Ab dem Nachmittag ziehen von Südwesten her aber voraussichtlich dichte Quellwolken herauf, wodurch eine "ansteigende Gewittergefahr" entstehe.
"Dabei sind Starkregen, Hagel und Sturmböen, vereinzelt Unwetter nicht ausgeschlossen", ergänzte ein DWD-Sprecher. Konkret drohen demnach Niederschlagsmengen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern die Stunde. Bei einem Unwetter könnten es auch bis zu 30 Liter pro Quadratmeter und bis zu 95 Kilometer die Stunde werden.
Die Nacht zu Dienstag soll dann wieder trocken bleiben, es droht aber "gebietsweise eine tropische Nacht mit Tiefstwerten von 22 bis 18 Grad".
Auch am Dienstag lokal unwetterartiger Starkregen in Hessen möglich
Die Wetterlage vom Montag setzt sich am Dienstag fort: "Heiter, teils wechselnd bewölkt und im Tagesverlauf örtlich Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen", heißt es in der Vorhersage.
Erneut kann es lokal auch zu unwetterartigem Starkregen kommen, wobei im Extremfall bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen werden. Dazu wird es wieder äußerst heiß in Hessen: Die Temperaturen steigen erneut auf 32 bis 37 Grad.
In der Nacht zu Mittwoch sollen die Gewitter dann abziehen. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 18 Grad, es droht abermals eine in Teilen tropische Nacht.
Der Mittwoch in Hessen wird laut Deutschen Wetterdienst "meist heiter". Ab dem Nachmittag sollen eventuell einzelne Schauer niedergehen. Es besteht nur noch ein "sehr geringes Risiko von einzelnen Gewittern". Bei 30 bis 34 Grad in der Spitze lässt die Sommerhitze etwas nach.
Die Nacht zu Donnerstag soll bei eher geringer Bewölkung niederschlagsfrei bleiben. Es wird eine Abkühlung auf 19 bis 14 Grad erwartet.
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