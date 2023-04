Endlich Besserung in Sicht: Nach regen am Samstag wird es sonnig in NRW

Essen - Die regnerischen Tage in Nordrhein-Westfalen scheinen ein Ende zu haben. Ab dem morgigen Sonntag soll das Wetter besser werden.

Ab dem morgigen Sonntag soll es in Nordrhein-Westfalen sonniger werden. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Nach einem nassen Samstag in NRW lässt der Regen am Sonntag nach. Zum Nachmittag hin lockern die Wolken auf und die Sonne blitzt immer öfter hervor.

Die neue Woche wird trocken und heiter, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. Allerdings gibt es nachts noch vielerorts Frost, in den Höhenlagen teils bis minus fünf Grad.

Tagsüber steigern sich die Temperaturen dafür bis Donnerstag auf freundliche 14 Grad entlang des Rheins.

Am Samstag hatte es im ganzen Land ergiebig geregnet, im Bergischen Land und in der Eifel fielen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter in kräftigen Schauern.