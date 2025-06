Erst Blitze, dann Hitze: Jetzt kommt der Sommer nach Berlin und Brandenburg

Zudem können am Abend Gewitter samt stürmischen Böen aufziehen. Erst in der Nacht ziehen die Schauer dann ab.

Das macht sich auch beim Thermometer bemerkbar: Liegen die Höchstwerte am Mittwoch noch bei 18 bis 20 Grad, wird es am Donnerstag schon 25 Grad warm. Am Freitag wird es mit bis zu 29 Grad gar richtig heiß in Berlin und Brandenburg!