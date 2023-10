Erst kalt, dann warm und anschließend gibt's Schnee! So wird das Wetter in Deutschland

Deutschland - Ein wahres Wechselbad der Gefühle erwartet uns in Sachen Wetter diese Woche! Bis hin zum Mittwoch, dem 18. Oktober, kühlt Polarluft das ganze Land ab, bevor es im Westen und Süden Deutschlands noch einmal warm werden kann. Am Wochenende ist dann vielleicht sogar Schnee drin.

Am morgigen Dienstag scheint in der Nordhälfte zeitweise die Sonne, im Süden gibt es teils dichte Wolken, bei Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad. Mäßig bis starker Wind gibt es aus östlichen Richtungen, im Nordosten anfangs aus West bis Nordwest.

Bei herbstlichen 8 bis 15 Grad und schwachem bis mäßigem Wind bleibt es frisch. In der Nacht ist es größtenteils trocken, nur an der Nordsee könnte es tröpfeln. Dabei kann schon mal gebietsweise Nebel entstehen, bei Tiefstwerten bis hin zum Gefrierpunkt.

Am Donnerstag klettern die Temperaturen im Süden noch einmal auf bis zu 23 Grad. Am Samstag hingegen kann es bis ins Flachland hinein schonmal Schnee geben. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/soleg//123RF/Martin Šístek

Am Mittwoch bleibt es zunächst relativ kalt, im Südwesten beginnt es im Verlauf des Tages jedoch damit, örtlich zu regnen. Nach zäher Nebelauflösung, vor allem im Südosten, kann es auch längere sonnige Abschnitte geben. Höchstwerte bei Nebel: 6 Grad, ansonsten sind 9 bis 16 Grad drin. Der Wind bleibt mäßig, nur an der Nordsee sind auch stürmische Böen möglich. Nachts gibt es nach Nordosten ausweitend zeitweise Regen.

Der Donnerstag wird im Osten und Norden regnerisch kühl, im Süden und Südwesten hingegen strömt mit Südwestwind milde Luft in die Bundesrepublik, inklusive Südföhn in den Alpen. Dort können die Temperaturen auch nochmal auf bis zu warmen 23 Grad klettern.

Zum Freitag formiert sich über der Mitte des Landes dann eine Luftmassengrenze, mit kräftigem Regen. Südlich davon ist es mild, im Norden wird es eher kalt mit teils zunehmendem Ostwind.

Am Samstag könnte der Wind sogar eine ordentliche Sturmflut auslösen! Zeitgleich kühlt es im Osten des Landes deutlich ab, sodass der örtliche Regen am kommenden Wochenende bis in das Flachland hinein in waschechte Schneeflocken übergehen könnte.