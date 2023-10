Wetter: Schluss mit gefühltem Sommer, Kälteeinbruch steht bevor!

Lange war es warm in weiten Teilen Deutschlands, doch nun wird es wieder deutlich kühler und ungemütlicher. (Symbolbild) © 123RF/smon

Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, steht Deutschland ein drastischer Wetterumschwung bevor.

Von Nordwesten her sorgt bereits am Freitag eine Kältefront für wechselhafte Temperaturen. Zudem wird am Wochenende ein stürmisches Wetter mit vereinzelten Regenschauern sowie eine deutliche Abkühlung erwartet.

Am Samstag erreichen die kühlen Temperaturen auch den Südosten Deutschlands. Es wird zunehmend windig, vereinzelt kommt es an den Küsten und auf den Bergen zu stürmischen Böen.

Während es am Freitag mit 20 bis 25 Grad noch recht warm ist, kühlt es sich am Samstag überall in Deutschland ab. Im Nordwesten erreichen die Temperaturen maximal 14 Grad, am Inn immerhin noch 21 Grad. Des Weiteren sei mit verstärkten Regenfällen und teils sogar mit Gewittern zu rechnen.

Am Sonntag wird es dann noch kühler bei Höchstwerten zwischen 9 und 15 Grad, im Bergland teils nur 5 Grad. Auch an diesem Tag sind Regenschauer und kurze Gewitter möglich. Zudem sollte man draußen eine windfeste Jacke tragen, denn es weht ein frischer und teils stark böiger Wind.