29.07.2024 10:04 Erst kommt die Hitze nach Hessen, dann sind schwere Gewitter mit Hagel angesagt

Es wird in den kommenden Tagen heiß in Frankfurt und ganz Hessen, doch schon zum Mittwoch kündigen sich teils schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - Es wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) heiß und sonnig in Frankfurt und ganz Hessen, aber schon am kommenden Mittwoch können neue Gewitter aufziehen. Beginnt die Woche noch sehr sonnig, ziehen schon am Mittwoch neue Gewitter auf. © Bikld-Montage: Jan Eifert/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, wetteronlie.de Bereits am heutigen Montag steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Nur wenige Quellwolken zeigen sich am sonst klaren Himmel und es weht ein schwacher Wind aus Osten. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es klar und niederschlagsfrei. Bei Tiefstwerten zwischen 14 und 10 Grad können sich in den frühen Morgenstunden vereinzelte Nebelfelder bilden. Mit 29 bis 33 Grad wird es dann am Dienstag noch heißer mit sehr viel Sonne. Auch die folgende Nacht ist niederschlagsfrei. Dabei fallen die Temperaturen nur auf milde 19 bis 14 Grad. Wetter Deutschland Unwetter mit Starkregen möglich: Das Wetter in Frankfurt und Hessen Der Mittwoch beginnt ebenfalls sonnig, allerdings verdichtet sich im Laufe des Tages laut DWD vom Südwesten her die Bewölkung und bereits für den Abend sind die ersten Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter vorhergesagt. Die Thermometer zeigen erneut 29 bis 33 Grad an und es wird schwülwarm. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, der in Gewitternähe böig auffrischen kann. Für Donnerstag sind heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel angesagt In der Nacht zum Donnerstag gibt es bei Tiefstwerten zwischen 19 und 16 Grad weitere Schauer und Gewitter, die sich am Tag häufen. Dann sind auch heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Mit Höchstwerten von 26 bis 30 Grad bleibt es schwülwarm. Schauer und Gewitter lassen schließlich in der folgenden Nacht langsam nach. Mit 18 bis 14 Grad wird es wiederum recht mild.

