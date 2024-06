Erst Unwetter, und jetzt? So wird das Wetter diese Woche in Sachsen

Leipzig - Seit dem Wochenende hält die Unwetter- und Hochwasserlage vor allem den Süden Deutschlands noch immer in Atem. Sachsen ist entgegen aller Vorhersagen glimpflicher davongekommen als erwartet. Und wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Am Wochenende waren dunkle Wolken über Leipzig zu und der Umgebung zu sehen. © NEWS5 / Christian Grube

Von Sommerwetter mit 25 Grad aufwärts und Sonne satt kann so kurz nach dem meteorologischen Sommeranfang zwar noch keine Rede sein, aber die Lage im Freistaat hat sich in den vergangenen 24 Stunden erneut entspannt.

Der Montag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch meist stark bewölkt, doch schon am Nachmittag blinzelt hier und da vielleicht die Sonne durch die vielen Quellwolken.

Bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad bleibt es trocken. In den Bergen werden 13 bis 17 Grad erreicht. Kühl wird es mit 11 bis 5 Grad auch in der kommenden Nacht – packt lieber einen Pulli ein, wenn ihr abends unterwegs seid.

Am Dienstag wollen sich die Wolken zwar ebenfalls noch nicht so richtig verziehen, aber sie bringen keine Niederschläge mit und es wird ein bisschen wärmer: Das Thermometer zeigt voraussichtlich 21 bis 23 Grad, in den höheren Lagen 16 bis 21 Grad.