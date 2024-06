Unwetter-Ticker: Hochwasser steigt, Damm bei Augsburg bricht

In weiten Teilen Deutschlands sind für den heutigen Freitag und das Wochenende Dauerregen und teils heftige Unwetter angekündigt. Alles zum Wetter im Ticker.

Deutschland - In weiten Teilen Deutschlands sind für das gesamte Wochenende teils heftige Unwetter angekündigt. Vor allem unweit des Bodensees steigen die Pegelstände nach starkem Dauerregen in der Nacht an. Viele Gemeinden sprechen Warnungen aus.

Die Sorge vor einem Jahrhundertwasser ist in einigen Regionen groß. © Armin Weigel/dpa Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die höchste Warnstufe ausgerufen. Besonders der Süden und Südosten, also Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen sind massiv betroffen. In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Süddeutschland könnte es am Samstag zu heftigen Überschwemmungen kommen. Auch wenn es in der Nacht zunächst keine großflächigen Überflutungen gab, wird vielerorts ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Erste Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Unwetter Deutschland War es ein Tornado? Kirchturmdach auf Straße zerschmettert Alle Entwicklungen rund um die Wetterlage in Deutschland findet Ihr hier im Unwetter-Ticker.

Bislang haben fünf bayrische Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. © Länderübergreifendes Hochwasser Portal

1. Juni, 14.50 Uhr: 400 Kräfte des THW in Süddeutschland im Einsatz

Im Zuge der Unwetter in Süddeutschland sind bisher rund 400 Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Das teilte das THW am frühen Samstagnachmittag in Bonn mit. Sie pumpten Wasser ab, sicherten Dämme und brächten Menschen vorsorglich in Sicherheit. "Wegen des anhaltenden und teils schweren Dauerregens ist das THW darauf vorbereitet, weitere Einsatzkräfte gezielt einzusetzen", hieß es. In den betroffenen Gebieten würden auch mobile Hochwasserpegel installiert und überwacht. "Aufgrund weiterer Unwettervorhersagen und drohender Überflutungen in den nächsten Stunden ist das THW darauf vorbereitet, weitere THW-Kräfte in den Einsatz zu bringen." Gruppen seien bundesweit einsatzbereit.

1. Juni, 14.35 Uhr: Regensburg baut Schutzwände am Donauufer auf

In Regensburg wurde am Pegel Eiserne Brücke/Donau Meldestufe 1 erreicht. Die Stadt hat mit den notwendigen Hochwassermaßnahmen begonnen. Die städtischen Bauhöfe bauen sukzessiv alle alle notwendigen mobilen Hochwasserschutzabschnitte auf, wie die Stadt auf ihrer Webseite berichtete. Meldestufe 2 werde voraussichtlich am Samstagabend erreicht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sogar Meldestufe 3. Sonntagabend ist an der Eisernen Brücke mit einem Pegelstand von 5,80 m zu rechnen. Wann der Scheitelpunkt erreicht sei und in welcher Höhe, könne man derzeit noch nicht bestimmen.

In der Altstadt wurden Schutzwände am Donauufer aufgebaut. Es gelten umfassende Parkverbote. © Armin Weigel/dpa

1. Juni, 14.36 Uhr: Hochwassersituation in Meckenbeuren weiter angespannt

Das Hochwasser der Schussen in Meckenbeuren (Bodenseekreis) steigt weiter an. Am Nachmittag betrug der Stand 4,72 Meter, wie eine Sprecherin der Kommune am Samstag mitteilte. Man hoffe, dass der Scheitel bald erreicht werde. Beim letzten Hochwasser im Jahr 2021 stieg der Fluss auf 4, 50 Meter an. Normalerweise führe er nur 45 Zentimeter Wasser.

1. Juni, 14.15 Uhr: Dammbruch bei Augsburg - Menschen werden in Sicherheit gebracht

Im schwäbischen Landkreis Augsburg spitzt sich die Lage zu. Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Es genüge nicht mehr in höhere Stockwerke zu gehen, warnten die Behörden. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner in bestimmten Straßenzügen in dem Ort Diedorf müssen ihre Wohnhäuser verlassen. Aufgrund der hohen Wassermassen werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben." In Burgwalden sei ein Damm gebrochen und ein Deich am Anhauser Weiher gab nach. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Bereiche sollten sich unverzüglich innerhalb der nächsten Stunde selbstständig in die Diedorfer Schmuttertalhalle begeben. Die Behörden riefen auch auf, sich von Bahnunterführungen fernzuhalten. Teils könnten Fluten dort abfließen. Es bestehe Lebensgefahr.

In einem Ortsteil von Diedorf laufen aktuell Evakuierungsmaßnahmen, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. © News5

1. Juni, 14.13 Uhr: Katastrophenfall auch im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Mit Pfaffenhofen an der Ilm hat der fünfte bayerische Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen. Der Schritt sei notwendig "aufgrund der weiter steigenden Pegel der Flüsse, insbesondere der Paar, und um die Hilfeleistungen bestmöglich koordinieren und bewältigen zu können", teilte Landrat Albert Gürtner am Samstag mit. Zuvor hatten bereits die Landkreise Günzburg, Augsburg, Aichach-Friedberg und Neu-Ulm den Katastrophenfall erklärt. Den Angaben nach lag der Pegelstand der Ilm bei 1,01 Meter, die Donau in Vohburg wies 5,07 Meter und die Paar in Manching 1,27 Meter auf. Im südlichen Landkreis habe es aufgrund der heftigen Niederschläge Schäden gegeben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor ergiebigem Dauerregen bis Sonntag.

1. Juni, 14.10 Uhr: THW evakuiert Menschen im Landkreis Augsburg und Memmingen

Im Landkreis Augsburg und in Memmingen haben Menschen am Samstag ihre Häuser verlassen müssen. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) haben sie in Sicherheit gebracht, sagte eine Sprecherin des THW. In Lindau habe sich die Lage etwas entspannt. Die Menschen könnten dort wieder zurück in ihre Häuser, so die Sprecherin. Insgesamt seien im Süden Bayerns rund 250 Einsatzkräfte des THW im Einsatz, um das Hochwasser zu bekämpfen, teilte das THW mit. Die Einsatzkräfte würden Sandsäcke befüllen und mit diesen in Regionen in Lindau, Memmingen, Neu-Ulm und Fischach Dämme bauen. Zudem versuche man, mit Folien Dämme zu stabilisieren, um einen Bruch zu verhindern. Ebenfalls werde versucht, mit Hochleistungspumpen das Wasser von den Staudämmen abzupumpen und diese so zu entlasten.

Wasserretter bergen Bewohner aus überschwemmten Häusern. © Stefan Puchner/dpa

1. Juni, 14 Uhr: Gewitter mit Starkregen vor allem ab Samstagnachmittag in Sachsen

Die Nacht blieb ruhig - aber heftige Gewitter mit kräftigen Niederschlägen sollen weite Teile Sachsens von Samstagnachmittag an erreichen. Betroffen ist vor allem Westsachsen, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag. Binnen weniger Stunden könnten lokal bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Da sich sogenannte Gewitterstraßen bilden, die immer wieder über gleiche Gebiete ziehen, könnte dort noch mehr Regen fallen. "Es besteht die Gefahr von lokalen Überschwemmungen, kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten," erläuterte Schmid. "Gegen Mitternacht ist der Spuk erst einmal vorbei."

Das Gewitter braut sich langsam aber sicher über Sachsen zusammen. © News5

Aufgrund der Wetterprognose und nach Rücksprache mit der Landestalsperrenverwaltung ergriff die Stadt Chemnitz erste Maßnahmen zur Hochwasserabwehr. Die Fußgängerbrücke in der Fabrikstraße über den Fluss Chemnitz ist gesperrt und wurde um gut einen Meter angehoben. © Heiko Rebsch/dpa

1. Juni, 13.24 Uhr: Menschen mit Hubschrauber aus Häusern gerettet

In Fischach im schwäbischen Landkreis Augsburg haben Helfer Menschen mit einem Hubschrauber aus ihren von den Fluten eingeschlossenen Häusern gerettet. Die Bewohner hätten auf andere Weise ihre Häuser nicht mehr verlassen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Laut Polizei trat dort die Schmutter weit über die Ufer. Es seien auch Boote und Wasserwacht unterwegs, um Menschen aus umspülten Häusern zu holen

Wasserretter seilten sich aus einem Polizeihubschrauber ab, um Bewohner aus ihren Häusern retten zu können. © Stefan Puchner/dpa

1. Juni, 13.18 Uhr: Zugausfälle in Süddeutschland wegen Unwetter

Wegen der heftigen Unwetter in Süddeutschland ist es am Samstag zu Störungen und Zugausfällen im Bahnverkehr gekommen. Besonders zwei ICE-Strecken waren beeinträchtigt, wie eine Bahnsprecherin sagte. Zwischen München, Bregenz und Zürich fuhren wegen des Hochwassers den ganzen Samstag keine Züge mehr. Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg war ebenfalls betroffen, die dortigen Fernzüge der Verbindung zwischen Stuttgart und München wurden über Ansbach umgeleitet.

1. Juni, 13.15 Uhr: Hochwasser dringt in Wasserwerk ein - Bewohner müssen Trinkwasser abkochen

In ein Wasserwerk im baden-württembergischen Wiesensteig ist Hochwasser eingedrungen. Dies teilte die Kommune am Samstag auf ihrer Internetseite mit. In der gesamten Stadt Wiesensteig gilt daher ein Abkochgebot - das heißt, Wasser soll vor dem Benutzen abgekocht werden.