Es taut (mal kurz) in Sachsen: Gefährliche Rutschpartie auf den Straßen

Leipzig - Während sich die Menschen im Westen Deutschlands schon hier und da über einen Hauch von Frühling freuen können, friert der Osten weiter. Auf Sachsens Straßen ist nach wie vor Vorsicht geboten, wie die Wetter -Vorhersage fürs Wochenende zeigt.

Gefrierender Regen macht den Sachsen das Leben schwer. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

"Glätte, örtlich gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteis, gebietsweise Nebel", fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Prognose für Freitag zusammen.



Bedeutet im Einzelnen, dass die Menschen im Freistaat meist viele Wolken, hin und wieder Auflockerungen, aber örtlich auch Nebel erwarten können.

Vor allem morgens und abends sei gefrierender Sprühregen möglich, der - wie auch am Donnerstag schon - den Gang nach draußen zur gefährlichen Rutschpartie werden lassen kann.

Das Thermometer zeigt maximal 0 bis 6 Grad an - da wird wohl stellenweise endlich etwas Schnee wegtauen.

Auch in der Nacht zu Samstag ist Vorsicht geboten: Westlich der Elbe zieht voraussichtlich Regen auf, der teils erneut gefrieren kann. Die Temperaturen rutschen auf 2 bis -1 Grad ab.