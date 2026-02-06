Es taut (mal kurz) in Sachsen: Gefährliche Rutschpartie auf den Straßen
Leipzig - Während sich die Menschen im Westen Deutschlands schon hier und da über einen Hauch von Frühling freuen können, friert der Osten weiter. Auf Sachsens Straßen ist nach wie vor Vorsicht geboten, wie die Wetter-Vorhersage fürs Wochenende zeigt.
"Glätte, örtlich gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteis, gebietsweise Nebel", fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Prognose für Freitag zusammen.
Bedeutet im Einzelnen, dass die Menschen im Freistaat meist viele Wolken, hin und wieder Auflockerungen, aber örtlich auch Nebel erwarten können.
Vor allem morgens und abends sei gefrierender Sprühregen möglich, der - wie auch am Donnerstag schon - den Gang nach draußen zur gefährlichen Rutschpartie werden lassen kann.
Das Thermometer zeigt maximal 0 bis 6 Grad an - da wird wohl stellenweise endlich etwas Schnee wegtauen.
Auch in der Nacht zu Samstag ist Vorsicht geboten: Westlich der Elbe zieht voraussichtlich Regen auf, der teils erneut gefrieren kann. Die Temperaturen rutschen auf 2 bis -1 Grad ab.
Wetter in Sachsen: Winter hat uns weiter fest im Griff
Der Regen setzt sich zeitweise auch im Tagesverlauf fort, die Höchstwerte klettern aber immerhin wieder auf 3 bis 5 Grad. Nachts sind bei leichtem Regen 2 bis -2 Grad zu erwarten - es droht erneut Glätte.
Am Sonntag - wie sollte es auch anders sein - wird es wieder bedeckt und teils neblig-trüb. Das Quecksilber klettert bei örtlichem Sprühregen auf höchstens 3 Grad.
In der Nacht ist von den Plusgraden nicht mehr viel zu spüren, bei -1 bis -4 Grad wird es frostig. Zum Glück muss nur wenigen Regionen mit Glatteis durch Regen gerechnet werden.
Die neue Woche startet weitgehend ohne Niederschläge, doch es bleibt bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt kalt. Schaut man auf die ersten Prognosen für die weiteren Tage, lässt der Frühling wohl weiter auf sich warten.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de