Die Werte steigen auf bis zu 13 Grad: Mildes Wochenend-Wetter in NRW

Köln - Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht ein mildes Wochenende bevor. Morgens und abends kann es in manchen Regionen aber noch glatt werden.

Die Temperaturen laden an diesem Wochenende zu einem Spaziergang in NRW ein - regenfeste Kleidung ist jedoch ein Muss. © Jens Büttner/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verläuft der Start ins Wochenende eher trüb, denn den gesamten Freitag über machen sich dichte Wolken am Himmel breit.

Im Westen des Landes fällt am Vormittag zeitweise Regen, während im Bergischen Land und im äußersten Nordwesten vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen werden kann. Am Nachmittag und Abend zieht der Regen dann von Westen nach Osten, wobei es ab dem späten Nachmittag stellenweise erneut glatt werden kann.

Die Höchstwerte liegen dazu zwischen 1 und 4 Grad im Sauerland und bis zu 9 Grad im Westen.

Auch der Samstag beginnt nach Prognose der Wetterexperten trist bei dichten Wolken, die sich im Laufe des Tages aber auflockern sollen. Im Osten NRWs kann es am Morgen örtlich noch zu gefrierendem Regen kommen, ansonsten bleibt es aber größtenteils trocken im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Die Temperaturen erreichen dazu milde Werte zwischen 9 und 13 Grad im Westen und 4 bis 9 Grad im Osten.