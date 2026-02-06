Woche endet trüb: Wo es am Wochenende sonnig ist

München - Durchwachsenes Wetter beschert den Menschen in Bayern einen recht trüben Start ins Wochenende.

Sonne ausnutzen, wann immer sie rauskommt. Bayern muss sich wetterbedingt auf ein durchwachsenes Wochenende einstellen. © Sven Hoppe/dpa

Nebel und Regen sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Freitag zu erwarten.

Die Temperaturen sollen zwischen ein und sieben Grad liegen.

In der Nacht zum Samstag muss in der Nähe der östlichen Mittelgebirge mit Glatteis gerechnet werden, wie es hieß.

Nieselregen soll es auch am Samstag geben, lediglich in Schwaben auch einen Funken Sonnenschein.

Erst am Sonntag rechnet der DWD zumindest an den Alpen mit einem sonnigen Tag, während es im Rest des Freistaates nebelig-trüb bleiben dürfte.