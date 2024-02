13.02.2024 11:00 Extrem mildes Wetter in NRW: Am Donnerstag kann der Wintermantel im Schrank bleiben!

In NRW kündigt sich in den kommenden Tagen trübes, aber ziemlich mildes Wetter an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Nach einem sonnigen Start in den Dienstag kündigt sich für die nächsten Tage trübes Wetter in Nordrhein-Westfalen an. Am Dienstag lacht die Sonne über Köln, in den kommenden Tagen kündigt sich jedoch trübes Wetter an. © TAG24 Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, ziehen im Tagesverlauf zwar einige Wolken über den Horizont, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 7 und 10 Grad, im Hochsauerland wird es mit 5 Grad etwas kühler. Die Aussichten für Mittwoch lassen dann zu wünschen übrig: Der Tag startet laut Prognose des DWD überwiegend bedeckt, ehe im weiteren Verlauf verbreitet Regen aufzieht. Besonders im Bergischen Land, aber auch in einem Streifen vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen sei gebietsweise mit länger andauerndem Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen bleiben dafür aber mit Werten zwischen 11 und 14 mild. Noch wärmer wird es allerdings am Donnerstag! Der Tag soll ebenfalls stark bewölkt und mit gelegentlichem Regen beginnen, während das Thermometer für die Jahreszeit ungewöhnliche 13 bis 17 Grad erreicht. Auch in Hochlagen wird es mit 11 Grad mild. In den nächsten Tagen wird es in NRW nass, aber mild! © wetteronline.de (Screenshot) Dicke Wintermäntel braucht man demnach nicht in den kommenden Tagen!

Titelfoto: Bildmontage: TAG24, wetteronline.de