Fallen die Sommerferien ins Wasser? So wechselhaft wird das Wetter im Norden

Hamburg - Milde Temperaturen, Windböen und immer wieder Regenschauer: Nicht der beste Wetterstart in die Sommerferien, die vergangene Woche in Hamburg und am heutigen Montag in Schleswig-Holstein gestartet sind. Ein Trend, der sich laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) leider durch den ganzen Juli ziehen könnte. Auch in dieser Woche soll die Wetterlage wechselhaft bleiben.