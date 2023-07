Wetter in Hamburg: "Sandor" bringt neue Gewitter mit Starkregen

Hamburg - Das Wetter zeigt sich am Wochenende in Norddeutschland von seiner unangenehmen Seite. Es wird heiß und schwül.

Die Meteorologen rechnen mit Blitz und Donner. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Während Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag noch unter Einfluss von Hoch "Fee" liegen, wird am Samstag Tief "Sandor" über Großbritannien wetterbestimmend, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Vorderseite seines Frontensystems bringt heiße Luft aus Südwesteuropa, später kommt feuchte Luft aus Westeuropa zu uns. Gewitter und Unwetter sind in der Folge möglich.

Freitagnacht kühlt es sich unter Wolken auf nur etwa 17 Grad ab. Dazu regnet es an der Nordsee und in Nordfriesland etwas. Der Wind weht nur schwach, an den Küsten frisch.

Am Samstag macht sich Tief "Sandor" im Laufe des Tages bemerkbar. Anfangs startet der Tag im Südosten heiter, weiter nördlich ist es wolkiger. Die Tageshöchstwerte liegen bei 22 Grad auf Helgoland, 26 Grad in Nordfriesland und bis 31 Grad zwischen Hamburg und Lübeck. Im Raum Lübeck besteht tagsüber eine Hitzewarnung, wie für weite Teile der Republik.

Ab dem Nachmittag wird es ungemütlich. Von Südwesten ziehen teils starke Gewitter mit Starkregen auf.