Frost in Hessen: Wetterdienst warnt vor Straßenglätte!

Frankfurt am Main /Hessen - Vor allem nachts ist in dieser Woche auf Hessens Straßen Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Straßenglätte im gesamten Bundesland!

Am Samstag nimmt die Bewölkung überall wieder zu und am Abend kommt von Nordwesten her Regen auf, der in den höheren Lagen als Schnee fällt. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 3 Grad.

Auch in der Nacht auf den Sonntag fällt zeitweise Regen oder Schneeregen - im Bergland Schnee. Der DWD warnt vor allem in dieser Nacht vor erhöhter Glättegefahr!