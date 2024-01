Kalt, kälter, Sachsen: So eisig wird die neue Woche

Leipzig - Der Winter feiert sein Comeback im Freistaat: Zwar werden wir zunächst weitgehend von Schnee verschont, doch es wird in den nächsten Tagen eisig kalt in Sachsen .

Die neue Woche wird frostig in Sachsen. © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) befindet sich Deutschland unter dem Einfluss eines Hochs über Skandinavien und eines Tiefs über Südeuropa, weshalb die trockene, aber kalte Luft nach Sachsen geweht wird.

Zwar soll die neue Woche mit einem Mix aus Sonne und Wolken starten, doch ein Blick aus dem Fenster verrät, dass Klärchen sich nicht überall gegen Hochnebel und Bewölkung durchsetzen kann.

In den Bergen kann es auch länger dicht bewölkt sein, bis auf örtlich wenige Schneeflocken bleibt es voraussichtlich aber niederschlagsfrei. Dort wird es bis zu -12 Grad kalt, sonst erreichen die Höchstwerte -8 bis -5 Grad.

Der Dauerfrost hält auch in den kommenden Tagen an: Bei oft wolkenlosem Himmel steigen die Temperaturen tagsüber nur selten auf 0 Grad, in den Nächten werden oft zweistellige Minusgrade erwartet. Dabei weht ein schwacher, im Bergland auch spürbar böiger Wind – es bleibt weiterhin weitgehend trocken.

Am Donnerstag muss mit hochnebelartiger Bewölkung und vereinzelt Schneegriesel gerechnet werden.