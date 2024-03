Frühlingsgefühle ade: Sachsen steht ein Wochenende mit Regen, Schnee und Sturm bevor

Leipzig - Draußen sitzen, spazieren gehen, vielleicht sogar angrillen - in Sachsen konnte die vergangenen Tage Sonne und Wärme genossen werden - doch damit ist jetzt vorerst Schluss! Dem Freistaat steht ein Wochenende mit kühleren Temperaturen, Regen, Schnee, Sturm und Gewittern bevor.

Sachsen steht ein Wochenende mit kühleren Temperaturen, Regen, Schnee, Sturm und Gewittern bevor. © Montage: Robert Michael/dpa; wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, muss bereits am Freitag mit vielen Wolken und vereinzelt auch mit Regen gerechnet werden - allerdings bleibe ist bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad noch recht mild.

Nach einer Nacht mit Tiefstwerten zwischen 9 und 4 Grad scheint es sich ab Samstagmorgen dann so richtig einzuregnen - laut Meteorologen kommt einiges auf Sachsen zu: So könne es neben Schauern, in den Hochlagen auch Schnee und vereinzelt Gewitter, geben!

Zudem werde es windig - für den Fichtelberg sind sogar Sturmböen vorhergesagt. Dazu die angesagten Höchstwerte: zwischen 9 und 12 Grad, in den Bergen zwischen 5 und 8 Grad.

Gute Nachricht für Partylöwen und Dancing-Queens: In der Nacht zu Sonntag soll es kaum noch Tropfen vom Himmel geben. Doch werde es bei Tiefstwerten zwischen 3 und 0 Grad (im Bergland bis -2 Grad) richtig kalt. Auf dem Fichtelberg bleibe es weiter stürmisch.