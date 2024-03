Frühlingsgefühle in Sachsen: Bis zu 16 Grad sind drin!

Leipzig - Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen und die Menschen zieht es ins Freie - das Wetter in Sachsen lässt Frühlingsgefühle aufkommen.

Die ersten Blumen blühen schon: Da kommen Frühlingsgefühle auf! © Montage: Jan Woitas/dpa; wetteronline.de

Die Woche startet direkt mir herrlich milden Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach sind am Montag Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad angesagt! Zudem bleibe es trotz vieler Wolken trocken, zeitweise könne sich auch mal die Sonne blicken lassen.

Doch Vorsicht: Die Nächte sind noch immer knackig kalt – so werden Tiefsttemperaturen von 6 bis 2 Grad erwartet.

Auch der Dienstag zeige sich wolkig, aber meist trocken, in der Oberlausitz könne es am Nachmittag und Abend allerdings nass werden – also Regenschirm nicht vergessen! Dazu seien maximal 11 bis 13 Grad drin.

Nach einer erneut kühlen Nacht mit vorhergesagten Tiefsttemperaturen von 5 bis 2 Grad, müsse am Mittwoch wieder mit einem wolkenverhangenen Himmel gerechnet werden – immerhin bleibe es überwiegend trocken und mit Höchstwerten zwischen 11 und 13 angenehm mild.