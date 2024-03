10.03.2024 17:22 Gefahr durch Überflutung: Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Köln!

Am Montag bahnt sich in Köln fieses Wetter an: Der Deutsche Wetterdienst und die Stadt gaben eine amtliche Warnung vor Dauerregen heraus!

Von Laura Miemczyk

Köln - Während das Wochenende sich in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens von seiner sonnigen und milden Seite gezeigt hatte, bahnt sich am Montag fieses Wetter an. Am Montag bahnt sich in Köln fieses Wetter an: Der Deutsche Wetterdienst und die Stadt gaben eine amtliche Warnung vor Dauerregen heraus! © Oliver Berg/dpa Der Samstag und Sonntag dürfte in vielen Kölnern erste Frühlingsgefühle geweckt haben, denn das Wetter lud nicht nur zum Eis essen, sondern auch zum Spaziergang bei feinstem Sonnenwetter ein. Das ändert sich allerdings mit Beginn der neuen Woche. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kehren am Montag nämlich nicht nur dichte Wolken zurück, die Wetter-Experten sprachen am Sonntag zudem eine amtliche Warnung vor Dauerregen aus, die zunächst bis 18 Uhr am Abend gilt! Wetter Deutschland Thüringen-Wetter: Kann die dicke Winterjacke weg? Für den Kölner Raum werden demnach Regenmengen zwischen 30 und 45 Liter pro Quadratmeter erwartet. Es bestehe Gefahr durch vereinzelte Überflutungen von Straßen oder Unterführungen, so der DWD. Vor allem im Straßenverkehr sei Vorsicht geboten, während Verkehrsteilnehmer überflutete Abschnitte meiden sollten. Die Temperaturen pendeln sich dabei zwischen 8 und 11 Grad ein, in den Hochlagen NRWs ist bereits bei 3 bis 7 Grad Schluss. Wer am Montag in NRW das Haus verlassen muss, sollte einen Regenschirm zur Hand haben: Es wird nass! © wetteronline.de (Screenshot) Auch am Dienstag machen die Wetteraussichten wenig Hoffnung auf Sonnenschein: Der Tag startet aller Voraussicht nach stark bewölkt und mit Regen. Das Thermometer erreicht dazu maximal 9 bis 12 Grad.

