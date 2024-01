"Gertrud" hat sich ausgetobt, folgt jetzt traumhaftes Winter-Wetter?

Erfurt - Tief "Gertrud" hat in dieser Woche auch in Thüringen den Alltag mitunter kräftig durcheinander gewirbelt. Zudem wurden mehrere Menschen bei Unfällen auf winterlichen Straßen verletzt. Nun ist jedoch erstmal Wetterentspannung in Sicht. Am Freitag guckt mitunter sogar die Sonne raus. Wie geht's jetzt weiter?