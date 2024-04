Gewitter und Nachtfrost: Ungemütliches April-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet lenkt kühle Meeresluft aus der Polarregion nach Hessen. In der Folge müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel auf unbeständiges und zum Teil auch sehr ungemütliches April-Wetter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main vorhersagt.