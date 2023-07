Gewitter und Starkregen: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen wird nass

Offenbach am Main - Landpartien und ausgedehnte Spaziergänge sind am Wochenende nicht unbedingt die beste Idee: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel müssen mit Regen rechnen, auch lokale Unwetter mit Starkregen und Gewittern werden nicht ausgeschlossen!

Am Freitag wie auch am Wochenende müssen die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen mit Regen rechnen. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Ein Sturmtief bei den Britischen Inseln beeinflusse die Wetterlage in Frankfurt und Hessen am heutigen Freitag sowie am Samstag und Sonntag, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mit.

Für den Freitag bedeute dies zunächst Dauerregen, der im weiteren Tagesverlauf in Schauer, aber auch vereinzelte Gewitter übergeht.

Die Offenbacher DWD-Meteorologen sagen insbesondere für die Region südlich des Mains die Möglichkeit von Gewittern mit Starkregen voraus.

Dabei soll es merklich wärmer werden als in den vorangegangenen Tagen: Die Höchsttemperaturen am Freitag in Hessen sollen der Prognose zufolge bei Werten um 24 Grad im Tiefland liegen.