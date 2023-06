Gewitter und Starkregen: Hier wird's diese Woche noch richtig übel!

Die Höchstwerte liegen am morgigen Donnerstag bei 20 bis 30 Grad. An der Nordsee soll es etwas kühler werden.

Der Donnerstag startet dann sonnig und trocken - zumindest im Norden und Nordosten. In allen anderen Regionen solle man sich laut Wetterdienst auf "stärkere Quellbewölkung und auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit" einstellen. Es kommt wieder zu Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Örtlich sei Unwetter in Form von heftigem Starkregen wahrscheinlich.

Die Nacht wird dann in Mitteldeutschland und dem norddeutschen Tiefland ungemütlich: Es werden Schauer und dichte Bewölkung erwartet. Den anderen Teilen der Republik steht eine ruhige Nacht bevor. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 15 Grad.

Ab dem heutigen Mittwochabend ziehen erste Gewitter auf. Betroffen sind die Mitte Deutschlands und das angrenzende Tiefland in Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst spricht von "kräftigen Gewittern mit Starkregen".

Im Verlauf der Woche kommt es stellenweise zu sehr viel Starkregen. © dpa/Jan Eifert

In der Nacht zum Freitag soll es dann in Bayern und Mitteldeutschland weiter regnen und gewittern. In anderen Regionen klingt das Unwetter ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 16 Grad.

Der Freitag selbst setzt die Unwetter-Folge fort. Wieder konzentriert sich das Schauer- und Gewitter-Gebiet auf Bayern und den östlichen Mittelgebirgsraum, also vornehmlich das Erzgebirge und Teile des Harzes. Es tritt erneut Starkregen und Hagel auf.

Im Rest des Landes soll es "heiter bis sonnig" und trocken werden. Erst im weiteren Tagesverlauf kommt es im Nordwesten und Westen zu Quellwolken, die einzelne Schauer und kurze Gewitter mit sich bringen.

Die Höchsttemperaturen liegen je nach Region bei bis zu 31 Grad, an der See und im Südosten eher bei 20 bis 26 Grad.

In der Nacht soll der Regen nachlassen, aber es wird wohl bewölkt bleiben. Es kühlt sich auf 8 Grad im Bergland und sonst 11 bis 17 Grad ab.