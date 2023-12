Glätte, Schnee und Wind: Erst wird's in Sachsen eisig - dann wieder milder

Leipzig - Eine Fahrt durch Sachsens Bergland kann aktuell zur gefährlichen Rutschpartie werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glättegefahr . Doch schon am Wochenende soll es wieder milder werden.

Achtung, Autofahrer: Auf Sachsens Straßen kann es glatt werden. © Jan Woitas/dpa

Lange haben wir sie nicht gesehen, am Freitagmorgen begrüßte sie vor allem die Osthälfte des Freistaats: die Sonne. Allerdings gibt sie uns nur mit einem kurzen Besuch die Ehre: Laut DWD breiten sich ab der zweiten Tageshälfte ostwärts Regen und Schnee aus - Glätte droht.

Mehr als 0 bis 2 Grad seien zudem nicht drin - oberhalb von 400 Metern müsse bei Temperaturen zwischen -4 und 0 Grad sogar mit leichtem Dauerfrost gerechnet werden.

Da will dann auch der Wind noch mitmischen: Im Mittelgebirgsraum und in der Oberlausitz könne es lokal starke bis stürmische Böen und in freien Hochlagen Schneeverwehungen geben.

Der "Böhmische Wind" wehe in Ostsachsen auch in der Nacht zu Samstag noch. Die vorhergesagten Tiefsttemperaturen: bis zu -1, im Bergland bis zu -4 Grad. Es bestehe weiterhin geringe Glättegefahr.