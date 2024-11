Grau und nass: Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen wird schmuddelig

Die Wettervorhersage für das Wochenende und den kommenden Montag und Dienstag in Frankfurt am Main und ganz Hessen: Es wird grau, kühl und nass!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am Wochenende können sich die Menschen in Frankfurt und Hessen auf graues, aber trockenes Herbstwetter einstellen, doch mit der neuen Woche zieht Regen in das Bundesland.

Das Wochenende beschert den Menschen in Frankfurt und Hessen zwei graue Novembertage. © TAG24/Florian Gürtler Die Wettervorhersage für den heutigen Samstag in Hessen wird vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit den Worten "ruhiges Herbstwetter, teils nebelig" überschrieben. Dabei soll es bei Höchsttemperaturen von 8 bis 12 Grad und bei bedecktem Himmel niederschlagsfrei bleiben. Es wird ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen erwartet. Diese Wetterlage prägt demnach auch den morgigen Sonntag in dem Bundesland: "Bedeckt und gebietsweise neblig-trüb", lautet die Prognose der DWD-Meteorologen. Dabei soll es mit 7 bis 10 Grad in der Spitze etwas kühler als am Vortag werden. Wetter Deutschland Graues Herbstwetter in Frankfurt und Hessen: Bald null Grad in der Nacht Auch der Beginn der neuen Woche wird kühl: Der Wetterdienst sagt für den Montag 7 bis 11 Grad und für den Dienstag sogar nur 7 bis 9 Grad als Tageshöchsttemperaturen voraus.

Bald 3 bis 0 Grad in der Nacht: "Frost in Bodennähe" in Hessen möglich