Grauer Himmel über Sachsen: Neue Woche startet trüb und nass

Dunkel, nass und kalt: Der Herbst zeigt sich in Sachsen von seiner ekligen Seite. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.de

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hängen bereits am Montagmorgen dichte Wolkenberge über dem Freistaat, die Temperaturen hangeln sich mit drei Grad in Leipzig und Chemnitz gerade noch so über der Null-Grenze.

Ab dem Nachmittag ist außerdem mit auffrischendem Wind und Sturmböen zu rechnen, vor allem im Bergland. Lokale Regenschauer komplettieren die herbstlichen Aussichten.



Am Dienstag steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 11 Grad in Dresden und Chemnitz und 12 Grad in Leipzig an. Im Osten bleibt es weitgehend trocken, während es in Nord- und Mittelsachsen stetig aus den Wolken tropft.

Ähnliche Aussichten sind bis zum Ende der Woche zu erwarten, nur dass die Temperaturanzeige des Thermometers wieder Stück für Stück nach unten sinkt. Zum Freitag hin etwa rechnen die Meteorologen nur noch mit etwa sieben Grad in Leipzig und Chemnitz und acht Grad in Dresden.