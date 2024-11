Graues Herbstwetter in Frankfurt und Hessen: Bald null Grad in der Nacht

Die Wettervorhersage für den heutigen Mittwoch sowie den Donnerstag, Freitag und Samstag in Frankfurt und Hessen: Es kommen null Grad in der Nacht auf uns zu!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Graues aber trockenes Herbstwetter, so lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Frankfurt und Hessen. Zudem muss mit kalten Nächten gerechnet werden, die Meteorologen erwarten "Frost in Bodennähe".

Am Mittwoch sowie an den kommenden Tagen muss in Frankfurt und Hessen mit trübem, aber niederschlagsfreiem Novemberwetter gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: TAG24/Florian Gürtler, Screenshot/Wetteronline.de Der heutige Mittwoch werde bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad "verbreitet ganztägig neblig-trüb oder bedeckt", erklärte ein Sprecher und ergänzte, es bleibe "niederschlagsfrei". Nur vereinzelt sei mit "Auflockerungen mit etwas Sonne" zu rechnen. Wolkig und neblig-trüb, aber kein Regen, dieser Trend soll auch das Wetter in Frankfurt und Hessen an den kommenden Tagen prägen. Dabei werden am Donnerstag Spitzentemperaturen zwischen 7 und 11 Grad erwartet, am Freitag zwischen 8 und 11 Grad und am Samstag sollen es 7 bis 10 Grad in der Spitze werden. Wetter Deutschland Wetterdienst warnt vor Nebel und Frost: So ungemütlich wird der Wochenstart in Sachsen Am Samstag könne in Hessen auch "örtlich etwas Sprühregen" niedergehen, hieß es weiter vonseiten der DWD-Meteorologen. Nach Nebelauflösung könne es zudem an einzelnen Orten auch mal "heiter bis wolkig" sein.

In der Nacht zu Sonntag 3 bis 0 Grad in Hessen