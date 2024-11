Wetter in Hamburg: Nach Schnee kommt der Frühling zurück

An der Nordsee sind Sturmböen der Stärke 9, in Nordfriesland und an der dänischen Grenze bis Stärke 8, erwartet.

Trotz des Temperaturumschwungs warnt der Wetterdienst vor teils stürmischen Böen sowohl an der Ost- als auch an der Nordsee.

Am Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt, teilweise mit Schauern. Es weht ein mäßiger, zeitweise auch frischer Südwestwind. An der Nordsee kann es in Böen auch stürmisch werden. Bei Höchstwerten um die 9 Grad kann es an der Ostsee vereinzelnd zu Gewittern kommen.