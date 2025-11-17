Kurz vor Weihnachtsmarkt-Saison: Erster Schnee in Bayern erwartet

München - Frost und Kälte legen sich die kommenden Tage über Bayern . Auch der erste Schnee könnte den Freistaat noch vor Beginn der Weihnachtsmarkt -Saison heimsuchen.

Kurz vor Beginn des Weihnachtsmarktes könnte es in München bereits schneien. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bereits für Montag aus Nordwesten bis circa 600 Meter leichten Schneefall voraus. Ansonsten bleibt es in Bayern meist bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen auf.

Ab Mittag kann es von Unterfranken her vereinzelnde Schauer geben, die sich aber in Graupel beziehungsweise Schneeflocken verwandeln können.

Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 3 Grad in Hochfranken und 10 Grad im östlichen Alpenvorland, dazu kommt teilweise stark böiger Wind.

In der Nacht zu Dienstag bleibt der Himmel klar, an den Alpen kann es zu Beginn noch Schneefälle geben. Bei 0 bis -4 Grad besteht Glätte-Gefahr.