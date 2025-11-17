Kurz vor Weihnachtsmarkt-Saison: Erster Schnee in Bayern erwartet
München - Frost und Kälte legen sich die kommenden Tage über Bayern. Auch der erste Schnee könnte den Freistaat noch vor Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison heimsuchen.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bereits für Montag aus Nordwesten bis circa 600 Meter leichten Schneefall voraus. Ansonsten bleibt es in Bayern meist bedeckt, von Nord nach Süd zieht Regen auf.
Ab Mittag kann es von Unterfranken her vereinzelnde Schauer geben, die sich aber in Graupel beziehungsweise Schneeflocken verwandeln können.
Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 3 Grad in Hochfranken und 10 Grad im östlichen Alpenvorland, dazu kommt teilweise stark böiger Wind.
In der Nacht zu Dienstag bleibt der Himmel klar, an den Alpen kann es zu Beginn noch Schneefälle geben. Bei 0 bis -4 Grad besteht Glätte-Gefahr.
Das Wetter am Dienstag und Mittwoch in Bayern
Am Dienstag zeigt sich in Schwaben und Oberbayern häufig die Sonne, ansonsten bleibt es stark bewölkt. Nur im nördlichen Franken kann es zu vereinzelnden Schneeflöckchen kommen. Die Temperaturen bleibt am Tag über der 0-Grad-Grenze, bei 1 bis 7 Grad und schwachem Wind herrscht trotzdem Mützenwetter.
In der Nacht bleibt es bis auf teilweise leichten Schneefall klar und teilweise an den Alpen neblig. Bei 0 bis -8 Grad besteht weiter die Gefahr von Glatteis auf den Straßen.
Auch am Mittwoch kommt öfter die Sonne raus, in Unterfranken später auch etwas Regen oder Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 6 Grad, mit schwachem Wind aus südlichen Richtungen.
Nachts ist es nur in der Südosthälfte Bayerns klar, ansonsten stark bewölkt, mit gebietsweise Schnee und Nässe bei 2 bis -6 Grad.
Titelfoto: Montage: Screenshot/wetteronline, Felix Hörhager/dpa