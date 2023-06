Ausnahmezustand: Heftiges Gewitter in Berlin sorgt für Chaos auf den Straßen

Am Montagnachmittag verdunkelte sich der Himmel über Berlin. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Schlagartig hat sich der Himmel über der zuvor noch sonnigen Hauptstadt verdunkelt und lässt aktuell Donner grollen und Blitze niederschnellen.

Menschen werden gebeten, während des Gewitters drinnen zu bleiben und im Freien auf herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände zu achten.

Aufgrund der heftigen Schauer standen einige Straßen Berlins in kurzer Zeit unter Wasser.

So twitterte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ), dass ein Teil der A100 Richtung Neukölln in Höhe Hohenzollerndamm überschwemmt ist. Auch im Tunnel Innsbrucker Platz ist der linke Fahrstreifen in Richtung Wedding aufgrund von stehenden Wassermassen nicht befahrbar.

Zudem sorgte das Gewitter für einen umgestürzten Baum auf der A100 zwischen Hohenzollerndamm und Detmolder Straße. Die Fahrbahn ist dort auf einen Fahrstreifen verengt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigung und Stau im gesamten Stadtgebiet.

Um 16.55 Uhr hat die Berliner Feuerwehr schließlich den Ausnahmezustand "Wetter"per Twitter ausgerufen.